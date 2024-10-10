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общество

В Новосибирске экс-сотрудники полиции смягчили срок за организацию незаконной миграции

Фото: Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд изменил приговор Железнодорожного районного суда от 7 мая 2024 года в отношении Андрея Ражева и Махабат Мадрахимовой, обвиняемых в организации незаконной миграции.

Прокуратура подала апелляционное представление, посчитав первоначальный приговор недостаточно строгим.

Андрей Ражев, экс-сотрудник МВД, был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы за получение взяток через посредника в крупном размере. Суд переквалифицировал его действия на мошенничество и исключил из обвинения организацию незаконного въезда иностранцев в Россию. Теперь ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы.

Мадрахимовой и другим соучастникам — Безуглову и Бейшенбаевой — также исключили элемент «организации незаконного въезда». Им назначены условные сроки от двух до семи месяцев с испытательным сроком от двух до трех лет.

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Игорь Кириченко
Журналист

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