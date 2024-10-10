В Новосибирске нашли нового подрядчика для завершения строительства дороги к СКИФу

Строительство дороги длиной 1 км началось в сентябре 2021 года.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило о выборе нового подрядчика для завершения строительства дороги Барышево — Орловка — Кольцово, ведущей к синхротрону СКИФ, и 157-метровой эстакады. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 10 октября.

Строительство дороги длиной 1 км началось в сентябре 2021 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первоначальный подрядчик, ООО «СпецТрансСтрой», не выполнил работы в срок и не устранил недостатки. Новый подрядчик, ООО «АвтоТрест», должен завершить асфальтобетонное покрытие, тротуары и другие работы до 30 октября 2024 года.

Губернатор Андрей Травников отметил, что данный объект важен для наукограда, поскольку позволит разгрузить транзитный транспорт и обеспечит доступность к мегасайнс установке СКИФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появились тарифы транспортных карт «СберТройка».