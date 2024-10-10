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общество

В Новосибирске появились тарифы транспортных карт «СберТройка»

Фото: rawpixel.com

Сайт проекта «СберТройка» опубликовал тарифы транспортных карт, которые будут выпущены в Новосибирской области.

Введены стандартные и социальные карты, а также карты для школьников и студентов.

Карта для школьников предоставит скидку 50% на проезд в общественном муниципальном транспорте. Пользователям потребуется пополнять счет не реже одного раза в восемь месяцев. Студенческая карта будет иметь два тарифа: «Экономный» со скидкой 50% и «Безлимитный» без ограничений.

Стандартная транспортная карта будет доступна для жителей без льгот, также будет возможность подключения безлимитного тарифа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия возьмёт в собственность мемориал морякам на набережной.

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Игорь Кириченко
Журналист

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