В Новосибирске появились тарифы транспортных карт «СберТройка»

Сайт проекта «СберТройка» опубликовал тарифы транспортных карт, которые будут выпущены в Новосибирской области.

Введены стандартные и социальные карты, а также карты для школьников и студентов.

Карта для школьников предоставит скидку 50% на проезд в общественном муниципальном транспорте. Пользователям потребуется пополнять счет не реже одного раза в восемь месяцев. Студенческая карта будет иметь два тарифа: «Экономный» со скидкой 50% и «Безлимитный» без ограничений.

Стандартная транспортная карта будет доступна для жителей без льгот, также будет возможность подключения безлимитного тарифа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия возьмёт в собственность мемориал морякам на набережной.