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общество

В Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в день Савватия-Пчельника 10 октября

Фото: Pexels.com

В среду, 10 октября, в православной Церкви отмечают день памяти преподобного Савватия Соловецкого, одного из основателей Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

В народе этот день называют Савватий-Пчельник. Об этом пишет издание «АиФ-Новосибирск».

Савватий Соловецкий, живший в XV веке, почитается как святой, благодаря его духовной деятельности на Русском Севере. В народной традиции 10 октября связано с завершением пчелиной девятины — времени, когда пасечники готовят ульи к зиме. В этот день пчеловоды убирают ульи в теплые помещения и молятся святому Савватию, прося удачной зимовки для пчел и обильного медосбора в будущем году.

На Руси в этот день проводили конные ярмарки, на которых торговали лошадьми. Существовали и народные запреты: не принято было работать, чтобы не навлечь неудачу, и избегали жалоб и гнева. Также люди не ходили в лес, особенно в одиночку, чтобы не заблудиться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обсудили поддержку аграрного сектора.

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Игорь Кириченко
Журналист

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