В Новосибирске священник Пегов рассказал о запретах Покровской родительской субботы

Священник Вячеслав Пегов назвал строжайшие запреты на Покровскую родительскую субботу 12 октября.

По словам служителя церкви, перед православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы верующие особым образом встречают родительскую субботу. В этот памятный день, который выпадает на 12 октября 2024 года, поминают умерших родных и близких.

«Если обратиться к истории России, то традиции поминать усопших перед Покровом установились в октябре 1552 года, когда Иван Грозный захватил Казань. С тех пор традицией этого дня считается поминальная служба. Православные ходят в церковь, ставят свечи за упокой душ родных и близких. Крайне важно считается помянуть именно усопших родителей, чтобы попросить у Господа отпущения грехов умершего», — пояснил Вячеслав Пегов корреспонденту Сиб.фм.

Священник уточнил, что кроме посещения церкви в Покровскую родительскую субботу необходимо сходить на могилы умерших, привести их в порядок. В этот день строго запрещено поминать спиртным и вспоминать усопших дурным словом.

«Кроме этого, возбраняются сквернословия и ссоры. Еще нежелательно в этот день поминать в церкви умерших в результате самоубийства. За них молиться можно только дома в Покровскую родительскую субботу», — говорит священник.

Ранее Сиб.фм публиковал подборку открыток в Покровскую родительскую субботу.