В Новосибирске умер бывший вице-мэр города Виктор Воронов

Бывший вице-мэр столицы Сибири Виктор Воронов скончался в Новосибирске.

Вчера, 9 октября 2024 года, стало известно о смерти бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Александровича Воронова. Он умер на 73-м году жизни.

Известно, что Воронов работал первым заместителем мэра Новосибирска, в аппарате губернатора региона и в аппарате полномочного представителя Президента в СФО.

В 1990-х годах возглавлял администрацию Кировского района, а также активно трудился в общественной организации «Союз Кировчан».

Напомним, что в Новосибирске скончался профессор медицинского университета Павел Железный