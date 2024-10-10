В Новосибирске скончался профессор медицинского университета Павел Железный

Профессор медицинского университета Павел Железный умер в Новосибирске.
Вчера, 9 октября 2024 года, стало известно о том, что в Новосибирске умер профессор Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ), челюстно-лицевой хирург Павел Александрович Железный.
Биография профессора
Павел Александрович окончил Омский государственный медицинский институт.
Он внес большой вклад в развитие стоматологии в Новосибирске, а также в создании НГМУ.
В 1983 году Павел Александрович возглавил новую кафедру стоматологии детского возраста и оставался ее руководителем более 40 лет.
С 1982 по 1992 год был деканом стоматологического факультета. На протяжении 12 лет был первым проректором вуза.
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