В Новосибирске вдову погибшего на СВО военного обманули на 280 тыс рублей

В Новосибирске женщина пожаловалась на мошенника, который не установил ей забор за 280 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска Алина (имя изменено) приобрела дом в селе Ленинское, куда переехала вместе с детьми. Она поделилась корреспонденту Сиб.фм, что её муж погиб в зоне СВО в декабре 2022 года.

Сибирячка рассказала, что решила обновить дом и оградить его новым забором в сентябре 2023 года. Для этого она нашла в интернете Дмитрия К. (на фото слева), занимающегося ограждениями.

«Договорились на замер, он приехал с какой-то женщиной. Дмитрий всё посчитал, сказал, что нужен задаток», — вспоминает она.

Вместе они составили договор подряда, который есть в распоряжении Сиб.фм.

В нём говорится, что все работы обойдутся в 280 тысяч рублей. В течение трёх дней нужно было перевести 25 процентов от суммы — 70 тысяч рублей, что Алина и сделала. Срок выполнения работ по договору — 15 дней с момента подписания.

По её словам, через два дня ей позвонил Дмитрий и попросил скинуть деньги на материалы.

«Я ему скинула 165 тысяч рублей на материалы. Он сказал, что через неделю приступит к работам», — отметила она.

В запланированный день, говорит Алина, никто к ней не приехал и не отвечал на звонки.

«Я ему написала, что пойду в полицию. Он продолжал мне не отвечать», — говорит Алина.

Сибирячка обратилась в отдел полиции "Новосибирский" 24 октября 2023 года. Талон уведомления также есть в распоряжении Сиб.фм.

«Дмитрий потом со мной связался и заявил, что если бы я ябедничать не стала, то он забор бы уже давно сделал. Так продолжалось до весны. Он в свои соцсети выкладывал фотки с рыбалки, я ему предложила забрать металл. Он пообещал его поставить в июне. Но, естественно, этот срок тоже прошёл», — делится Алина.

По словам Алины, следователь ей сказал, что на мужчину есть похожая жалоба от других потерпевших, но дело пока приостановили. Девушка обратилась к друзьям своего погибшего мужа, которые поговорили с Дмитрием, и он им пообещал всё сделать, однако до сих пор к работам не приступил.

Корреспондент Сиб.фм связался с Дмитрием, однако мужчина стал отрицать, что занимался заборами.

«Вы не по адресу звоните. Я не занимаюсь заборами, я занимаюсь арендами коттеджей», — ответил он.

Несмотря на этого, в егопрофиле в «Вконтакте» размещены объявления по установке заборов.

Напомним, агрессивные мигранты напали на военного в Новосибирске.