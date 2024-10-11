Анклав мигрантов и жалобы семей бойцов СВО. Прокуратура Новосибирской области о решении проблем в регионе

Медиахолдинг Сиб.фм Group провел круглый стол с представителями надзорного ведомства о решении социальных проблем в регионе. В нем приняли участие заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь, начальник отдела по исполнению законов в сфере экономики и природоохранного законодательства Олег Желдак и начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Павел Акулов. Спикеры ответили на острые и актуальные на сегодняшний день вопросы, которые каждый день задают жители центра Сибири.

Про отопление и ремонты

– В Новосибирске начался отопительный сезон, но многие горожане по-прежнему жалуются на отсутствие тепла. Как прокуратура реагирует на подобные жалобы? Как вы в целом оцениваете подготовку к отопительному сезону в этом году?

Александр Рудь:

– Мы с вами прекрасно помним, что произошло на левом берегу в январе текущего года (коммунальная авария. – Прим. ред.). В течение длительного времени боролись с последствиями того ЧП – в том числе в плане организации надзорных мероприятий. НТСК, со своей стороны, стала более системно подходить к исследованию магистральных коммунальных сетей, определили, кто из подрядчиков за что отвечает и кто из них насколько ответственно подходит к ремонтным работам. В августе мы подвели предварительный итог, я сам принимал участие в рабочих совещаниях с замгубернатора, где также присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций.

– А какой результат могли видеть обычные новосибирцы, которые не участвуют в таких встречах?

– Все мы могли наблюдать в августе-сентябре массовое разрытие улиц – по сути, все районы находились на таком «полувоенном» положении. На базе городской прокуратуры мы создали рабочую группу с еженедельным объездом всех этих объектов и контролем за соблюдением порядка ремонтных работ. На сегодняшний день на наших улицах остается четыре проблемных участка, которые должны быть закрыты к 1 ноября. Есть участки в Центральном районе, есть на левом берегу. И я хочу отметить, что продолжающиеся ремонтные работы не влияют на процесс подачи теплоносителя в дома.

– А если все-таки влияет? Много ли в сентябре в прокуратуру поступило обращений по поводу отсутствия тепла?

– Обращений была масса, больше всего – как раз на несоблюдение озвученных ранее сроков подачи тепла. Такие факты действительно имели место быть. В течение всего сентября у нас работала горячая линия, куда граждане могли обратиться. Она работает до сих пор.

В целом, если считать только выезды прокуроров на места для встречи с новосибирцами и определением зон ответственности, за месяц у нас их набралось около 200. Просто так, по телефону, нельзя определить, где именно случился прокол, из-за которого посыпалось сразу все. Здесь, например, отвечает ресурсоснабжающая организация, есть зона ответственности управляющей компании, которая уже отвечает за ввод тепла непосредственно до квартир. В каждой из этих ситуаций прокуроры разбирались в ежедневном режиме на местах. И там, где устанавливались факты несвоевременного производства работ, мы оперативно на местах это устраняли. К началу октября проблемы были сведены к минимуму. 7 октября провели в рабочем порядке совещание по результатам принятых мер в отношении мэрии города, НТСК – и пришли к выводу, что мы добились стопроцентного ввода тепла в более чем 8000 многоквартирных домов в Новосибирске.

Безусловно, некоторые вопросы в этой области остаются на нашем контроле, кое-где работы еще ведутся, и мы следим за тем, чтобы каждый из участков был завершен в срок.

– 200 домов, которые вы упомянули, – это за вторую половину сентября?

– Да, 200 домов – это непосредственно с начала отопительного сезона. В первую очередь, как мы знаем, безусловный приоритет отдается образовательным, медицинским и иным социально ориентированным учреждениям. У нас их по городу 1415. И мы отслеживали соблюдение этапов ввода тепла в эти учреждения в ежедневном режиме. И в общем обеспечили стопроцентный ввод тепла. Второй этап – это доведение тепла до жилых многоквартирных домов.

– И все же, остались ли до сих пор проблемные дома, где отопления все еще нет по тем или иным причинам, или вопрос уже решен?

– В целом вопрос решен, но, безусловно, есть локальные аварии. Сейчас, с учетом похолодания, давление в теплосетях будет повышаться – без этого никак не обойтись. И где-то во внутриквартальных сетях, возможно, всплывут какие-то местные дефекты или даже аварии. На подобные случаи мы с НТСК уже отработали порядок взаимодействия. Если есть проблемы, прокуроры вместе со специалистами СГК выезжают на место и определяют, как устранить дефект максимально быстро и кого необходимо дополнительно для этого привлечь.

Я сам, честно скажу, попал в такую ситуацию в прошлом месяце. Дома у меня не было тепла. А вся проблема в том, что инженер должен был прийти и отрегулировать клапан. Вот я сам и попробовал воспользоваться той самой горячей линией – к вопросу о том, что до них, как кто-то говорит, невозможно дозвониться. Дозвонился. Приехал инженер, отрегулировал. И проблема решилась за 30 минут. Не жалуюсь и не хвастаюсь. Просто говорю, что есть обратная связь, никто не послал меня никуда, телефон работал, обращение электронное было принято, мне перезвонили и вопрос решили. Понятно, что не за пять минут, мы говорим, опять же, что это был период, когда все такие же, как я, жители, массово туда обращались со своими проблемами, но в течение дня мой вопрос был объективно решен.

– Насколько нам известно, не все проблемы с отоплением упираются в СГК. К нам в редакцию обратились жители Первомайского района, которые остались без тепла из-за долговых споров с поставщиками газа – и дошли уже до Бастрыкина. Реагировала ли как-то прокуратура на эту историю?

Олег Желдак:

– Да, там в середине сентября возникла определенная проблема. У поставщика тепла действительно есть задолженность, которая привела к временному ограничению подачи газа в котельную. В связи с этим мэрия своевременно ввела режим повышенной готовности – документ был подписан 18 сентября, – чтобы по максимуму предотвратить и исключить возможность неподачи тепла в эти дома. Конечным сроком было указано 30 сентября и в целом развертка теплоносителя в Первомайском районе уже должна завершиться. Нештатных ситуаций допущено не было, но с учетом того, что кое-где ранее оговоренные сроки были сорваны, жильцы домов и отреагировали так остро. И мы, как уже было сказано, сами выходили на каждый адрес, сделали общий срез обстановки, даже обзвонили своих соседей, родственников и друзей, кто там живет, – и убедились, что тепло и горячая вода в районе есть. Но если вдруг, не дай бог, что-то обострится – сразу обращайтесь, мы отреагируем.

Про долгострои и проваленные концессии

– Немаловажная для наших читателей тема – новосибирские долгострои. Изменилось ли их число с начала года, появились ли в реестре новые проблемные объекты?

Олег Желдак:

– Чтобы показать масштабы результатов нашей работы, скажу, что пару лет назад у нас на контроле было 108 долгостроев и около восьми тысяч пострадавших дольщиков. Сейчас этих долгостроев осталось пять, из которых только три жилые, остальные – коммерческая недвижимость и парковки, в которые вложили средства порядка восьмисот граждан. По перспективе могу сказать, что еще один объект у нас достраивается в декабре. Еще один объект на улице Дуси Ковальчук мы «реанимировали» буквально полтора месяца назад. Итого у нас остается один долгострой, который включает в себя три объекта, и мы сейчас проводим плотную работу, чтобы фактически его завершить. В части долгостроев главная задача, которая перед нами стоит, – добиться, чтобы к концу года их не осталось вообще.

– Как эта проблема решается по линии прокуратуры?

– Те механизмы, которые применяются и применялись, очень разнообразны. Сюда входит, наверное, все, что нам позволяет закон. Это и федеральные инструменты, и региональные, которые разрабатывались в том числе с нашим участием, и участие муниципалитета, который предоставляет жилье в рамках масштабных инвестиционных проектов. То есть в этом положительном ключе мы двигаемся. Наша основная задача – довести строительство до конца и передать ключи от квартир тем, кто за них уже заплатил. И только в самом неблагоприятном случае, если никак не получается достроить по различным конструктивным особенностям, мы применяем другие инструменты – например, передача квартир в других домах.

Александр Рудь:

– Наш приоритет – это мнение граждан. Если есть любая возможность достроить, мы достраиваем – безусловно, соблюдая строительные нормы, чтобы жилье было безопасным. Кто-то может сказать, что из-за этого процедуры затягиваются, но мы всегда проводим техническое обследование, выясняем возможность достройки того или иного объекта с учетом всех проектных требований, которые изначально имелись. И где-то получаем отрицательный ответ. Все вопросы проходят через госэкспертизу, чтобы люди в конце получили не просто какой-то «дострой», а именно полноценное жилье, соответствующее нормативам. И если мы не можем обеспечить этот процесс в соответствии со всеми нормами закона, то, конечно, будут включены все эти компенсаторные механизмы – либо предоставление иных живых помещений, либо денежная компенсация. Каждый такой случай индивидуален.

– Сколько домов было достроено в 2024 году с вашим участием?

Олег Желдак:

– 16 объектов – в основном в микрорайоне Плющихинский. Плюс пять объектов фактически завершены. Построено полностью 24 объекта.

– Долгострои, которые вы упомянули, – где именно располагаются пять оставшихся проблемных домов?

– Это дом №5 по улице Вилюйской; Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2, рядом 242/1, который мы достроили. Это та самая площадка с тремя объектами, где, помимо дома, есть еще парковка и офисная часть. Также мы не забываем то, что взяли на контроль в 2023 году. Еще 11 ранее «реанимированных» домов должны быть сданы в 2024–25 году. Это Плющихинский микрорайон, в прошлом году мы также завершили дома в Просторном. Люди заселяются, живут.

Олег Желдак:

– Позвольте еще раз прокомментировать по поводу застройщиков. Большую роль в работе играет механизм счетов эскроу – гарант безопасности между гражданами и застройщиками. Также хотелось бы еще добавить про механизм, который сейчас разработан и используется прокуратурой области. Я говорю об обеспечении новых домов объектами социальной инфраструктуры: школы, детсады, поликлиники и так далее. Поэтому сейчас каждое разрешение на строительство, которое выдается, проходит через нас. И мы смотрим, наполнена ли у нас территория этими объектами. Если не наполнена, что застройщик предпринимает для того, чтобы обеспечить свой объем строящего жилья местами в образовательных учреждениях. Поначалу такое не все восприняли с пониманием, но сейчас почувствовали социальную ответственность и пошли на заключение соглашений с муниципалитетом. На сегодня заключено 63 таких соглашения. Примерный объем финансовых средств, привлекаемых застройщиками на эти цели, уже превышает 5 млрд рублей.

Что является предметом соглашения? Выкуп и формирование земельных участков под будущие объекты образования, вынос сетей и коммуникаций и, соответственно, проектирование детских садов и школ с последующим выкупом. Мы говорим о том, что доходить до строительства объектов должны те застройщики, которые понимают, что они строят для города, для жителей, готовы нести солидарную социальную ответственность, чтобы всем жителям нашего города было комфортно. Таким образом, скорее всего, определенная группа застройщиков, которые надеялись быстро набрать маржу и уйти с рынка, – я надеюсь, их время уже ушло.

– В Новосибирске на грани срыва концессия по строительству семи поликлиник. Какая работа здесь ведется и какие результаты вы получили?

Павел Акулов:

– На сегодняшний день мы видим, что из семи запланированных поликлиник завершить удалось только две. И обе – в Октябрьском районе. На Ключ-Камышенском плато и на улице Татьяны Снежиной. Оба объекта введены в эксплуатацию. Сейчас идет процесс лицензирования. Надеемся, что в ближайшее время двери этих поликлиник будут открыты для жителей города. Каждый из этих объектов может обслуживать до 50 тысяч человек, включая тех, кому нужна помощь узкого специалиста. И еще я хотел бы отметить, что информация о возможном закрытии поликлиники на Лазурной, которая носит тот же номер, что и концессионная поликлиника, не планируется. Министерство здравоохранения уже сообщило о том, что заведение будет работать и дальше в формате участковой службы и в случае необходимости принимать больных.

Что касается остальных пяти объектов, мы склоняемся к тому, что один из них еще может быть завершен. Я говорю о поликлинике в Заельцовском районе, которая находится в высокой степени готовности – более 90%. Тем не менее в нем имелись определенные проблемы, о которых ранее заявлял публичный партнер, а именно – подключение к ливневой канализации. После нашей реакции проблема была устранена муниципалитетом и на сегодня препятствий для завершения строительства нет. И мы надеемся, что в обещанные сроки объект будет достроен и сдан.

Что касается остальных четырех поликлиник, расположенных в Ленинском и Кировском районах, – мы надеемся, что в 2025 году они также будут построены. Да, ранее озвучивались иные сроки, мы ожидали, что в 2024 году будут достроены все семь поликлиник. Сейчас все они находятся на постоянном контроле территориальных прокуроров. Публичный партнер выразил свое понимание, и мы видим, что он ускорил выполнение работ. Были разработаны дорожные карты, надеемся, что он эти сроки будет соблюдать. Прокуратура контролирует, чтобы сроки больше не сдвигались.

Александр Рудь:

– 15 и 16 октября Павел Евгеньевич [Акулов] планирует очередной объезд. Буквально вчера мы с профильными министерствами в очередной раз собирались и разложили ситуацию по этапам, по видам работ и по тем проблемам, с которыми мы можем столкнуться. Стараемся работать на опережение. То есть мы понимаем, что до конца года введем в эксплуатацию еще одно здание. Что за этим следует? Естественно, сокращенные сроки уже по процессу лицензирования. Чем раньше мы ввели в эксплуатацию этот объект, тем раньше начали работу по лицензированию и тем раньше люди на конкретной территории смогут воспользоваться медицинскими услугами новой поликлиники. Поэтому сейчас стараемся ускорить все «бумажные» процессы и по результатам очередного объезда посмотрим, где можем еще усилиться. И самое главное, проверим те обещания и сроки, которые подрядчик нам представлял ранее. Фактически только постоянный контроль позволяет нам последовательно вводить эти объекты в эксплуатацию.

Про Хилок, мигрантов и экологию

– Наших читателей очень интересует тема незаконной миграции. И мы бы хотели у вас уточнить: сколько всего в этом году граждан других стран было депортировано или выдворено?

Александр Рудь:

– За первые восемь месяцев 2024 года в Новосибирскую область въехало более 270 тысяч иностранцев. Цифры сопоставимы с аналогичным периодом 2023 года. В отношении почти 4 тысяч лиц, которые нарушили миграционное законодательство, принято решение о неразрешении въезда на территорию нашей страны. Более 2000 лиц были выдворены за пределы России. Данная работа активизирована со стороны надзорных органов и непосредственно органов контроля. Если в прошлые годы въезд не разрешался порядка 1500–1600 лиц, то в этом году в списке уже 4000 – то есть мы стали более тщательно подходить к вопросам проверки данного контингента.

– Граждан каких стран чаще всего приходится выдворять?

– Больше всего среди выдворенных – уроженцы Узбекистана, которых насчитывается более 1200. На втором месте Таджикистан – их было 512 человек.

– Еще одна злободневная тема для Новосибирска – постоянные жалобы жителей Хилокского микрорайона на мигрантов. Как прокуратура ведет работу в этом направлении и каких результатов она добилась?

Александр Рудь:

– Если говорить о незаконной миграции, мы почти всегда связываем эту сферу правоотношений с территорией того самого Хилокского микрорайона. Территории, где плотность мигрантов по всем оценкам наивысшая, поэтому мы не один год уделяем ей пристальное внимание и держим на личном контроле по декриминализации. Многие воспринимают эту территорию как своего рода анклав, где действует свой собственный закон и власти фактически нет. С этой ситуацией мы последовательно боремся и уже реализовали целый комплекс мероприятий. В частности, это системные рейды по самовольным постройкам, где подпольно работают различные заведения в условиях антисанитарии и так далее. По суду признали незаконным само возведение данных построек. Последовательно ведем работу по их ликвидации. И эта работа не останавливается. Мы проводим рейды по рынкам на предмет выявления лиц, которые незаконно находятся на территории указанного жилмассива. В каждом случае привлекаем всех виновных к установленной законом ответственности.

С указанного жилмассива с начала года было выдворено 424 иностранца, прекращена деятельность шести хостелов, это более 130 спальных мест было. Возбуждено четыре уголовных дела по так называемым «резиновым квартирам», два уголовных дела расследуется по фактам ненадлежащего оказания гостиничных услуг с полным нарушением норм действующего законодательства. И вот эту работу мы не останавливаем, не закрываем, идет она у нас на постоянной основе.

Павел Акулов:

– По Хилокскому жилмассиву спектр вопросов действительно большой: от организации дорожного движения до непосредственно общепитов, которые там существовали подпольно.

Сегодня большегрузы не могут парковаться там, где делали это раньше, по инициативе местных жителей, но мы понимаем, что им все равно надо где-то быть. Соответственно, прорабатывается вопрос об определении иного места, где это будет, скажем так, цивилизованно и правильно организовано.

– Немало жалоб идет и на сам рынок, в частности, на выброшенные в мусорные баки головы животных, антисанитарию и так далее...

Александр Рудь:

­– Мы по каждому факту публикации в СМИ и обращений граждан организовывали проверки – прокурор района выезжает с привлечением контролирующих органов, в первую очередь органов Роспотребнадзора, и разбирается на месте. Если это находит подтверждение, то незамедлительно мы принимаем меры к приостановке либо окончанию всей этой деятельности. Безусловно, подходим взвешенно. То есть те предприниматели, которые на законных основаниях там оформили в свое время участки и ведут хозяйственную деятельность со всеми разрешениями, – их, безусловно, никто не трогает. И здесь уже мэрия подключается, они смотрят возможности развития этого района.

Мы же не говорим о том, что всех оттуда надо выгнать. Надо изменить жизнь людей в данном районе, чтобы они чувствовали себя в безопасности, чтобы не ощущали ограничений в правах по сравнению с другими жителями Новосибирска. Вот был приведен пример по парковкам. В выходные дни прилегающие улицы все заставлены большегрузами. К чему это приводит? Естественно, к напряжению среди людей, которые там проживают. Понятно, что это локальный вопрос, но на системной основе мы сейчас во взаимодействии с мэрией и с администрацией Хилокского рынка прорабатываем организованное место стоянки. Мы же понимаем, что для людей рынок действительно востребован. Мы говорим, что на законной основе торговля должна быть. Но вместе с тем этот процесс не должен мешать людям жить. И мусорный полигон неподалеку – еще одна болезненная точка.

– Ранее сообщалась о расследовании по вопросу мусорного полигона «Левобережный». Кто может понести за это ответственность?

Александр Рудь:

– Отмечу, что данная проблема у нас появилась не вчера. Она носит длительный характер, и мы реагировали еще с 2022 года. В частности, в судебном порядке постановили устранить все санитарные проблемы. Установили конкретный механизм решения этих вопросов. В 2023 году обеспечили установку санитарно-защитных зон. Для данного полигона внесли соответствующие сведения в единый госреестр. Более того, с целью приведения данного полигона в соответствие нормам закона муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» был заключен договор на выполнение на полигоне инженерных изысканий. Продолжаем работу, чтобы уже фактически перейти к устранению данных нарушений. У всех на слуху тот пожар, который произошел в мае. Разобрались и в этой ситуации. В отношении конкретного руководителя уже инициировано уголовное преследование и по факту загрязнения атмосферного воздуха направили не так давно уголовное дело в суд.

Кроме того, чтобы решить в принципе проблему на левом берегу по объектам указанной категории, еще в 2023 году с МУП «САХ» со стороны Министерства ЖКХ было заключено концессионное соглашение, в котором мы организовываем надзорное сопровождение.

Олег Желдак:

– МУП «САХ» проектирует будущие объекты переработки ТКО. После чего у нас, соответственно, идет государственная экологическая экспертиза. Наверное, самый важный этап, который делается Росприроднадзором федеральным и который даст ответы на многие вопросы, волнующие жителей, – безопасен ли тот участок, который у нас министерство определило для предполагаемого размещения полигона. В первую очередь это касается больше жителей правого берега, потому что Плотниковский сельсовет активно в СМИ по этому поводу выступает.

– Продолжая тему «Левобережного»: как только случается ЧП, поднимается вопрос о расселении домов, которые, по сути, живут с видом на мусорку. Как он в целом движется? Он как-то решается или пока в принципе невозможно убрать оттуда людей?

Александр Рудь:

– Такие вопросы решаются в текущем порядке. На сегодня в те санитарно-защитные зонах, которые установлены и выработаны на данном полигоне, ни входит ни один жилой дом. Мы говорим о том, что есть соответствующие законодательно установленные нормативы, то есть мы их не придумываем, по расстояниям и необходимым санитарно-защитным зонам по каждому объекту, в том числе и по полигонам. И говорить о том, что пришел куда-то чиновник и произвольно установил эту зону и подрезал, конечно же, нельзя. Вопрос в другом. Процесс этого расселения и переселения может быть реализован и иными законодательными механизмами. Мы с вами говорим о том, что есть переселение из аварийного жилья, есть граждане, которые у нас встают на учет как нуждающиеся. То есть категорий у нас достаточно. Это и многодетные семьи, и инвалиды, которые при определенных обстоятельствах вправе обращаться в муниципалитет и претендовать на предоставление нового жилья. Поэтому здесь я вижу именно такой вариант развития ситуации, как и по региону. Индивидуальный подход к каждому дому, оценка условий жизни семьи и условий проживания гражданина, а самое главное – его социальный статус, то есть его нуждаемость. В общем-то, все эти механизмы реализуемы на постоянной основе. Почему нет?

– Еще один обобщающий вопрос по Хилокскому жилмассиву. Почему все оказалось в настолько запущенном состоянии и кто должен нести за это ответственность? Власти, жители, приезжие, которые здесь остаются? Почему годами решается эта проблема?

Александр Рудь:

– Я считаю, что каждый должен нести ответственность за то, что он совершил. Так сложилось исторически, что иностранцы формировали свой жизненный уклад именно на данной территории. Мы говорим о том, что проблема более сложная. И боремся мы с ней уже постфактум. В нашей задаче с вами установить виновных – к примеру, тех, кто квартирные хостелы организует, и иностранцы туда закономерно тянутся. Они ведь все понимают, что в Центральном районе такое не провернешь, очевидно же, да? Вот именно это и заставило нас развернуть надзорные и правоохранительные приоритеты как раз в сторону данного микрорайона, чтобы разрушить противоправные преступные связи.

Да, с учетом того, что данный район более удален от центра, там более, так сказать, плодородная почва для злоупотреблений, занятия незаконной предпринимательской деятельностью, как вот эти стихийные рынки и хостелы, кафе без разрешения и так далее. Вот эти противоправные связи мы должны разбивать. Это действительно наша работа. Для того, чтобы это не повторилось, надо качественно менять образ жизни в данном районе. Мы говорим о том, что и образованием там нужно заниматься, то есть создавать дополнительные места, дополнительные секции, все социальные институты. Но, безусловно, я думаю, вы со мной согласитесь, что за один день мы эту проблему не решим. И те механизмы, которые на сегодня реализуются – и в ближайшей, и в среднесрочной перспективе, – я думаю, дадут нам тот эффект, который мы все ждем. Мы должны обеспечить цивилизованное проживание, существование как жителей, так и предпринимателей и всех государственных институтов, которые там есть.

– А как сегодня выглядит ситуация с природоохраной? В прошлом году мы видели активность прокуратуры по малым рекам Новосибирска, где постоянно что-то происходит. Сейчас шум поутих – вопрос в том, почему. Ситуация стала лучше или СМИ просто надоело об этом писать?

Олег Желдак:

– Наверное, все знают, что у нас есть специализированная природоохранная прокуратура – самостоятельное подразделение, которое контролирует все природные вопросы на территории города, прилегающие к Новосибирской агломерации. То есть та работа, которая сейчас проводится, включает несколько компонентов защиты окружающей среды: воздух, почва, лес, вода. Что касается воды, в 2023 году мы проводили работу совместно с природоохраной. И проблема загрязнения малых рек действительно существует – в первую очередь, по причине бесконтрольных спусков в акватории.

Александр Рудь:

– Проблема очень масштабная и решается она достаточно долго. Сюда входят и проекты рекультивации, которые нужно сначала разработать и согласовать. Мы прекрасно понимаем, что это значительные бюджетные средства. Поэтому идем вот так последовательно. Олег Владимирович [Желдак] едет сейчас в Колыванский район, там полигон действующий, но мы сейчас уже хотим посмотреть, да? Потому что, грубо говоря, год-два – и мы к чему придем? То есть мы хотим смотреть в перспективе и ориентировать органы власти именно на эту перспективу. Мы должны понимать, что мы будем делать через три года.

Олег Желдак:

– По поводу загрязнения воздуха хочется отметить, что крупные предприятия, которые осознают то, что они делают, довольно-таки ответственно подходят к этому вопросу. Об этом говорит и ежегодно определенный объем финансирования на техническое перевооружение того оборудования, которое у них улавливает все эти негативные частицы.

Про СВО

– Еще один социально острый вопрос – специальная военная операция и ее участники. Как много в этом году к вам обращалось людей по вопросам призыва, мобилизации, службы по контракту, участия в добровольческих отрядах, каких-то социальных гарантий, которые им даются, ветеранов боевых действий и так далее? Чьи вопросы вам чаще всего приходилось рассматривать и как вам удавалось их решать?

Павел Акулов:

– Начиная с 2023 года в этой сфере мы зарегистрировали около 1700 обращений. Что касается категории обращений, то они все абсолютно разные – это могут быть и запросы помощи в оформлении тех или иных документов, и социально-бытовые запросы от семей членов участников СВО. Как уже было сказано, личные приемы – это постоянная работа прокуроров. И половину такого рода обращений мы получаем именно таким путем.

Что касается решения проблем – для этого уже предусмотрены социальные механизмы во взаимодействии с Министерством труда и социального развития, с Министерством ЖКХ, с органами власти на местах. Много обращений поступает там, где граждане желают получить ту или иную выплату. И причиной зачастую оказывается какой-то пробел в документах. Безусловно, в этом случае мы никому не отказываем, помогаем подготовить те или иные заявления, подключаем фонд «Защитники Отечества», который, в принципе, для этого и был создан.

Александр Рудь:

– Приведу недавний пример. Приходит заявительница, у которой супруг в зоне СВО. Она многодетная мать, которая, безусловно, должна с утра до ночи уделять внимание своим детям. Они еще и маленькие. И это объективно проблема – что ей надо куда-то сходить, написать заявление, разобраться в каких-то справках. Мы все эти процессы убираем, как бы берем их на себя и обеспечиваем ей прямой диалог. Соответственно, все это время мы сейчас берем и организуем работу, чтобы максимально оперативно эти вопросы получали свое разрешение. Чтобы не ждать по месяцу, когда это заявление будет рассмотрено. Не надо ждать, мы можем оперативно все это решать. Вот по такому пути на сегодня мы идем.