Доярка из Новосибирской области получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Стаж работы женщины составляет более 20 лет.

Доярка сельхозпредприятия «Раздольное» из Коченёвского района Новосибирской области Марина Артюхова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщила пресс-служба компании «МолСиб» 11 октября.

Церемония награждения состоялась 10 октября в Москве на российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2024». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил награду Артюховой в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября.

Марина Артюхова имеет более 20 лет опыта работы в молочной отрасли. Она была удостоена награды за добросовестный труд, высокие производственные показатели и вклад в развитие сельского хозяйства в Новосибирской области.

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