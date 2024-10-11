«Муратовские чтения» в Художественном музее стали знаковым событием для науки Сибири

В Новосибирском государственном художественном музее 10-11 октября 2024 года состоялась Первая Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Муратовские чтения», организованная НГХМ совместно с региональным отделением Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске. Конференция является знаковым событием для науки всей Сибири.

Конференция посвящена 90-летию искусствоведа Павла Дмитриевича Муратова (1934-2020), выдающегося исследователя истории художественной жизни Сибири ХХ века, первого научного сотрудника Новосибирской картинной галереи, внесшего значительный вклад в становление и развитие новосибирского музейного собрания.

На открытии «Муратовских чтений» заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская подчеркнула масштабность личности Павла Муратова, а также добавила: «Мероприятия, которые сейчас проходят в Художественном музее по поводу юбилея выдающегося искусствоведа и педагога, вносят существенный вклад в сохранение памяти о деятелях искусства, которыми гордится Новосибирская область, а также способствуют развитию музейной и выставочной деятельности».

Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева сообщила: «Многообразие, содержательная глубина и актуальность профессионального наследия Павла Муратова – историка искусства, художественного критика, музейного деятеля, коллекционера, педагога – определила основные тематические направления конференции, связанные с его именем». Она также отметила актуальность вопросов, обсуждаемых на конференции: «Сегодня, когда для нашей страны особенно важны единство и сплоченность, большое значение приобретают культурные связи между регионами, сохранение и популяризация культурного наследия».

Михаил Шишин, председатель Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске сказал: «Муратов сделал очень много для развития искусствоведения Сибири. Идея проведения таких конференций чрезвычайно важна, это благотворно сказывается на многих процессах музейной деятельности, в том числе на формировании фондов музеев. И весьма важно то, что конференция проходит с международным участием. В Российской академии художеств придают большое значение этой конференции».

Основными вопросами для обсуждения на конференции стали становление и развитие научного искусствознания в Сибири, комплектование, изучение и публикации музейных коллекций, исследование истории и сегодняшних значительных явлений художественной культуры Сибири и Урала.

В работе конференции принимали участие представители музеев, университетов, архивов и библиотек Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Екатеринбурга, Омска, Томска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ и других городов. Конференция носит международный характер, в ней дистанционно участвуют искусствоведы из Монголии и Германии.

В рамках юбилейных мероприятий в Художественном музее 26 сентября начала работу выставка «Павел Муратов. Сибирский стиль». Павел Муратов был ревностным и увлеченным собирателем коллекции Новосибирской картинной галереи, соавтором первоначальной музейной экспозиции, эрудированным экскурсоводом по ней. Благодаря его усилиям и при его непосредственном участии в фонд только что созданной галереи были переданы произведения Владимира Боровиковского, Карла Брюллова, Василия Тропинина, Виктора Васнецова, Николая Рериха, Ильи Машкова и других известных мастеров, которые и поныне составляют основу собрания классического отечественного искусства в Новосибирском художественном музее.

Существенную часть выставки «Павел Муратов. Сибирский стиль» занимают произведения сибирских художников и скульпторов из собрания Муратова, которые он регулярно дарил Новосибирскому художественному музею.