Горнолыжный курорт в Горном Алтае выиграл три номинации на международном конкурсе

По итогам конкурса Ski Business Awards – 2024, который прошел в рамках Форума туристических территорий в Минеральных Водах, всесезонный курорт «Манжерок» получил три награды.

Сибирский горнолыжный курорт, входящий в экосистему Сбера, завоевал признание в номинациях «Лучший event на горнолыжном курорте» и «Лучший прокат горнолыжного оборудования». Также председатель совета директоров курорта Иван Морозов был удостоен статуэтки в номинации «Люди года».

Выступая экспертом на международном форуме, Иван Морозов поделился разработками в области кластерного подхода к развитию горных территорий и рассказал о принципах редевелопмента как одном из инструментов для развития индустрии туризма.

Ранее именно по его инициативе на площадке горнолыжного курорта был создан Центр компетенций, в котором уже прошли обучение сотни специалистов из разных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Иван Морозов выступил также одним из разработчиков образовательной программы, готовящей специалистов и управленцев для горнолыжных курортов РЭУ имени Г.В. Плеханова.

В прошлом году, напомним, «Манжерок» также получил четыре номинации премии Ski Business Awards: «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель – открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте».

Также в 2023 году отель курорта получил премию WorldLuxuryHotelAwards, победив сразу в трех номинациях.

В 2022 году сибирский горнолыжный курорт получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Также курорт был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020.

Всего с 2018 года «Манжерок» удостоился 12 наград Ski Business Awards.