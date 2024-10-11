Гражданина Нигерии арестовали в Новосибирске из-за мошенничества

Свою вину в судебном заседании мужчина признал полностью.

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему гражданину Нигерии по делу о мошенничестве и присвоении чужого имущества. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Мужчина заверил соотечественника в помощи с оформлением документов для учёбы и получил за это более 300 тысяч рублей. Также он присвоил 8,6 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Москве суд отправил под домашний арест бизнесмена из Новосибирска Тарана.