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общество

Из Новосибирской области выдворят 128 мигрантов

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

128 мигрантов могут выдворить из страны.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмилу Фоменко, после оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» было принято решение о выдворении 128 иностранных граждан с территории России в Новосибирской области.

Также в отношении пяти было вынесено решение о депортации, а в отношении двух уже реализована процедура депортации.

Ранее Сиб.фм писал, что Бастрыкину доложат о ситуации с сыном участника СВО, которому угрожали мигранты в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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