Лекции учёных, суд над Халком и музыкальное ток-шоу: в Новосибирске состоялся девятый фестиваль науки «КСТАТИ»

Детали стали темой фестиваля науки «КСТАТИ», который прошёл в Новосибирске 5-6 октября. Фестиваль был организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), совместно с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ НЭТИ) при поддержке ГК «Росатом».

Организаторы фестиваля предложили горожанам взглянуть на то, из чего состоит наука, и детально разобрать различные процессы с помощью экспертов. Приглашённые учёные и популяризаторы науки превратили сложные формулы, расчёты и годы кропотливого труда в понятную картину из множества деталей, которая показывает устройство Вселенной и рассказывает об атомных технологиях.

В первый день события фестиваля проходили на площадке концертного комплекса им. В. Маяковского. Программа началась с лекции судебно-медицинского эксперта Алексея Решетуна, который поделился большим количеством фактов о нашем организме. Например, оказалось, что материал кости в 30 раз прочнее кирпича и в 2,5 раза прочнее гранита. Кости созданы для максимальной защиты внутренних органов: спикер лично на практике сталкивался с тем, что после несчастных случаев кости помогали даже сохранить беременность.

Затем состоялось ток-шоу «Наука в мемах», в котором приняли участие молекулярный биолог Даниил Гладких, научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий Иван Бондаренко и кандидат биологических наукЕкатерина Гризанова. Благодаря учёным, посетители фестиваля с помощью мемов лучше смогли разобраться в том, по какому принципу работают нейросети, и узнать интересные факты о насекомых. Например, оказалось, что эволюционно насекомые появились раньше, чем динозавры, и даже смогли их пережить.

Далее новосибирцев ждала лекция об атомных надеждах, которую прочитала кандидат технических наук Александра Вальцева. Слушатели узнали о самых смелых и неочевидных атомных проектах и фантазиях: от атомных дирижаблей до атомовозов. «Например, крылатые реакторы оказались слишком тяжелыми, и от идеи их создания пришлось отказаться. Дело в том, что 25% от массы самолета составлял вес свинцовой оболочки, которая защищала экипаж от излучения», — поделилась Александра Вальцева.

В рамках фестиваля «Кстати» горожане узнали истории не только успеха и торжества науки, но и провалов. В ходе юмористического ток-шоу «Что пошло не так» судмедэксперт Алексей Решетун поделился историей о том, как его стажёр перепутал живого человека с мёртвым. А аэрокосмический инженер Никита Матасов рассказал о неудачном монтаже, в рамках которого было даже создано новое приспособление: «Когда я был в отпуске, один из коллег должен был примонтировать гиростабилизатор к корпусу космического аппарата. Ему нужно было просто вставить устройство в специальные пазы, но он этого не понял. И когда несколько раз ничего не выходило — разработал специальный адаптер — накладку между корпусом и гироскопом. И все для того, чтобы установить устройство неправильно».

Запоминающимся завершением первого дня фестиваля стало научно-музыкальное ток-шоу «Квадрат эволюции». Здесь музыка ханга и лекция о космосе соединились в едином сторителлинге. «Я никогда раньше не была на подобных мероприятиях: сначала музыкант рассказывает о развитии музыки и играет на своих инструментах, которые похожи на космические тарелки. Затем — учёный рассказывает о том, как создаёт космические аппараты. И одно постоянно сменяет другое, переплетаясь и показывая объёмно историю развития технологий», — поделилась посетительница мероприятия Альбина Тимофеева.

Второй день фестиваля науки «Кстати» состоялся на площадке Новосибирского государственного технического университета. Он начался с лекции антрополога Елены Судариковой «Загадка мизинца и новый вид человека». Лектор поделилась историей находки в Денисовой пещере фаланги мизинца, который принадлежал не сапиенсу и не неандертальцу, а третьему виду людей. Такая маленькая находка помогла открыть новый вид человека и запустить большое количество новых исследований.

Большинство знает Дмитрия Менделеева только как учёного, который открыл Периодический закон химических элементов, но теперь посетители фестиваля науки «Кстати» знают о нём гораздо больше. На своей лекции химик и автор блога «Химия — просто» Александр Иванов поделился неочевидными фактами из жизни учёного. Например, в течение полугода дважды в неделю дома у Менделеева проходили спиритические сеансы, чтобы уличить медиумов во лжи. «А то, что периодическая таблица приснилась Менделееву — это миф. На самом деле он создал ее, когда задумался о новой книге и для систематизации знаний стал раскладывать все элементы, как пасьянс», — поделился Саша Иванов.

Далее состоялось обсуждение последних научных новостей в рамках устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна». В нём приняли участие молекулярный биолог, научный сотрудник Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Даниил Гладких, антрополог, лауреат премии комиссии РАН по популяризации науки Елена Сударикова, , кандидат физико-математических наук, ведущий программист Института теоретической и прикладной механики СО РАН, доцент НГПУ, старший преподаватель Специализированного учебно-научного центра НГУ Дмитрий Эпштейн и доктор технических наук, профессор кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ Иван Батаев. В числе прочего учёные обсудили, что было бы неплохо выпускать журналы, где публикуют неудавшиеся научные эксперименты, а ещё разобрались в том, что прямоходящие люди передвигались быстрее, чем их предки.

Завершился фестиваль научно-популярным ток-шоу «Суд над супергероем», где на скамье подсудимых оказался доктор Брюс Бэннер и его альтер-эго — Халк. На стороне защиты выступал генетик Нариман Баттулин, который доказывал, что Халк не нарушает законы природы. Например, даже его свойства регенерации свойственны многим другим видам живых существ. А на стороне обвинения был химик Александр Иванов — а вернее его альтер-эго в супергеройском костюме. Он утверждал, что Халк нарушает законы физики и даже один его удар привел бы к бедствиям невероятного масштаба.

«Мне очень понравился формат судебного заседания с учёными. Ты вроде бы находишься на развлекательном ток-шоу, но при этом узнаёшь какие-то научные факты: погружаешься в формулы по физике, узнаёшь больше о радиации и атомных предприятиях», — поделилась посетительница мероприятия Марина Алиева.

В течение всего фестиваля его посетители могли сыграть в атомные игры и познакомиться с экспонатами сети Информационных центров по атомной энергии, а еще — поиграть с робособакой.

Фестиваль науки «КСТАТИ» от сети ИЦАЭ — это марафон лекций и научных ток-шоу, квестов и интеллектуальных игр, экскурсий и кинопоказов для всех, интересующихся наукой и технологиями.