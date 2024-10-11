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общество

На 90 дней приостановили работу кранов на АО «НМЗ им. Кузьмина» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске на АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» приостановили работу кранов на 90 дней.

Как передали в пресс-службе Ленинского районного суда, после проверки Ростехнадзора остановили работу кранов на АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» в Новосибирске.

Известно, что на предприятии было выявлено 73 нарушения требований промышленной безопасности. Представитель завода на суде признал факт нарушений.

Сейчас суд приостановил работу кранов на три месяца.

Напомним, что центр электропроводной техники могут открыть в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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