Народные приметы 11 октября: что можно и нельзя делать в Харитонов день

В пятницу, 11 октября, отмечается Харитонов день в память о христианском исповеднике Харитоне.

Эта дата имеет дурную славу и считается неблагоприятной: суеверные крестьяне полагали, что в этот день по свету начинает бродить нечисть.

Согласно приметам погоды, утренний иней на траве предвещает снег, а если он выпадет в этот день, зима наступит через 40 дней. Низко летающие птицы указывают на раннюю и холодную зиму, а северный ветер предвещает суровые морозы. Женщины занимались рукоделием, считая, что это укрепляет семейное счастье, а вечерние посиделки сопровождались песнями и беседами.

В этот день принято помогать нищим, однако следует избегать выхода на улицу, сплетен и тяжелой работы. Запрещено есть ягоды, делиться секретами и совершать финансовые операции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самыми популярными кашами в Сибири стали рисовая и гречневая.