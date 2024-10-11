Новосибирская область впервые приняла первенство России по конному спорту

Серия ярких стартов завершилась на новосибирском ипподроме. С 7 по 10 октября там проходили Первенство России и чемпионат Сибирского федерального округа по конному спорту в дисциплине «троеборье».



Соревнования проходили на новосибирском ипподроме и на базе спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту имени И. П. Брайчева. Областная школа проводит большинство региональных соревнований по конному спорту. Уже несколько лет площадка принимает у себя важнейшие соревнования межрегионального уровня – чемпионаты и первенства СФО. А вот первенство России Новосибирская область принимала впервые.



Соревнования собрали 70 спортивных пар из 11 субъектов РФ. В первенстве России участвовали спортсмены трех возрастных категорий. Это дети 12–14 лет, юноши и девушки 14–18 лет, юниоры и юниорки 16–21 года. Чемпионат СФО проводится для спортсменов не моложе 16 лет. Возраст лошадей во всех видах программы – 6 лет и старше.





Троеборье – самый сложный, захватывающий, непредсказуемый в плане результата вид программы у конников, состоит из выездки, кросса и конкура. «Организаторами была проведена большая работа – удалось создать комфортные условия для спортсменов и лошадей. Это важный момент, спортсмены-конники проходят квалификацию на своих партнерах, с ними же затем едут на соревнования. Первенство России – это, безусловно, новый этап и опыт для дальнейшего развития конного спорта в нашем регионе, – отмечает министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

На сегодняшний ГАУ ДО НСО «СШОР по конному спорту имени И.П.Брайчева» является ведущей организацией в НСО по подготовке спортсменов по конному спорту в регионе. Школа вносит значительный вклад в популяризацию и развитие конного спорта в Сибирском федеральном округе. В настоящий момент в школе занимаются 225 человек. Воспитанники-призеры и победители всероссийских соревнований. В школе развиваются три олимпийских дисциплины – выездка, конкур, троеборье. Два человека входят в состав сборной России по троеборью.





Возможность принимать соревнования такого уровня регион получил, благодаря проведенным за последнее время работам по обустройству материально-технической базы школы. В манеже спортивной школы год назад был проведен капитальный ремонт. Полностью заменена кровля, укреплены стены, благоустроена прилегающая территория. А к турниру для участников было специально подготовлено большое поле ипподрома: проложена кроссовая дистанция, оснащенная необходимыми препятствиями. Подготовлены разминочные зоны, а также пункт ветеринарного контроля.



По итогам трех дней соревнований новосибирские спортсмены завоевали 11 медалей первенства России и 8 медалей чемпионата СФО в личном зачете, а также 2 медали – в командном.