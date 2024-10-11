Новосибирцам стало сложнее найти работу

Аналитики считают, что это произошло из-за роста конкуренции на рынке труда.

Как сообщает пресс-служба сервиса hh.ru, в Новосибирской области стало труднее найти работу.

В начале четвертого квартала 2024 года в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства область опустилась с 11 на 20 место.

Это произошло из-за того, что конкуренция на рынке труда усилилась: на одну вакансию приходится 3,9 соискателя. Кроме того, доля желающих переехать в другой регион для поиска работы возросла с 0,9% до 1%.

По данным аналитиков, в настоящее время средняя предлагаемая зарплата в области составляет 70 500 рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 16 696 рублям. По данным Росстата, уровень безработицы в регионе составляет 2,9%.

Напомним, что в Новосибирск поступит оборудование для сборки термоядерного реактора.