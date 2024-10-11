Новосибирцы пожаловались на отсутствие тепла в Ленинском районе

Жители Новосибирска написали коллективное обращение к главному инженеру УК «Партнер».

Житель дома Крашенинникова, 3-й переулок, 8, который находится в Ленинском районе Новосибирска, Юрий Павлов в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал, что в их доме до сих пор нет тепла. Уточним, что отопительный сезон начался 16 сентября.

«Считается, что батареи у нас теплые, там есть вода, но ничего не греет, люди мерзнут», — делится Юрий.

По его словам, на прошлой неделе к ним приходил слесарь, который сообщил, что в доме, вероятно, неправильное подключение, и ушел.

Вчера, как рассказал сибиряк, прошло коллективное собрание, на котором жители написали обращение и отдали его главному инженеру УК «Партнер».

В данный момент новосибирцы, объясняет Юрий, сидят с обогревателями. Их беспокоят приближающиеся заморозки.

«Вчера вечером выключил обогреватель, чтобы сильно не мотало. А ночью проснулся — холодильник. И так каждый день, и что делать, мы не знаем. Сейчас пойдет минусовая температура, вы представляете, что с домом будет? Труба перемерзнет, конец всему дому. Может произойти авария, и тогда отключат весь район», — негодует Юрий.

В пресс-службе СГК корреспонденту Сиб.фм сообщили, что по данному адресу был выявлен дефект в тепловой камере, который устранили за несколько часов, и в данный момент теплоснабжение запускается.

Напомним, что с начала отопительного сезона в прокуратуру Новосибирской области поступило 200 обращений на отсутствие тепла.