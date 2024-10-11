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общество

О повышении стоимости проезда сообщили в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске могут повысить стоимость проезда.

По данным пресс-службы департамента экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска, в городе планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом пишет портал Atas.info.

«К обращению приложены расчеты и материалы, обосновывающие расходы перевозчиков», — передали в пресс-службе департамента.

Отмечается, что помимо наземного транспорта рассматривается повышение стоимости проезда и в метрополитене — до 40 рублей.

Напомним, что в Новосибирске неизвестный сбил 10-летнего ребенка и скрылся

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Валерия Митрохина
Журналист

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