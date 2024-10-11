Кошачьи усы и корм. Новосибирские интернет-магазины завалены товарами для «четвероногих детей»

В Новосибирске интернет-магазины завалены товарами для «четвероногих детей». Что можно купить?

На крупных маркетплейсах с каждым днём появляется всё больше и больше товаров для квадроберов — субкультуры, более развитой у детей, в рамках которой участники ведут себя как животные.

Для квадробинга в магазинах можно приобрести разные товары: от безобидных масок и хвостов до товаров, которые никак не ассоциируются с человеком.

Например, на Ozon можно приобрести дорожную поилку для квадробера. В основном она предназначена для собак, но продавец изобразил на фотографиях товара именно детей.

Также продают «Квадро корм» — сухой завтрак для детей со вкусом шоколада. Напоминает он ушедший из России Nesquik.

Для квадроберов-кошечек предлагают корм в другой упаковке, схожий с дизайном влажного корма Whiskas.

Для большей уверенности можно приобрести даже удостоверение квадробера. Цена вопроса — 305 рублей.

На площадках с бесплатными объявлениями новосибирцы выкладывают также товары для квадробинга. Среди прочего женщина продаёт настоящие усы кота, которые, по её словам, нашла при уборке.

«Клоунам просьба не писать. Цена за штуку — 5 рублей. Были обнаружены при уборке, производитель (кот, прим. ред.) при добыче не пострадал», — говорится в описании.

Некоторые сибиряки подходят с юмором, чтобы продать свою старую вещь. Марина продаёт шубу за 10 300 рублей из морского котика, но указала в объявлении, что она идеально подойдёт для переделок квадроберами — можно стать кошкой, лисичкой или тигром.

На маркетплейсах предлагают и защиту от квадроберов. В одном из объявлений продаётся «рябинострел».

«Эта рогатка порадует всех, кто любит гонки за приключениями и игры на свежем воздухе. Рябинострел позволяет воссоздать атмосферу 90-х, когда дети вместе с друзьями выходили на улицу, чтобы участвовать в увлекательных баталиях с использованием различных типов игрушечного оружия», — отметил продавец.

В Новосибирске психолог Гаврилова объяснила, почему дети становятся квадроберами. По её словам, это не так уж и опасно.