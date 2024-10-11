Пенсионеров поздравили с Декадой пожилого человека

Городские власти поздравили пенсионеров с праздником. Для людей элегантного возраста подготовили концертную программу «Осенние мелодии».

Торжество состоялось 8 октября в концертном комплексе имени Владимира Маяковского в рамках Декады пожилого человека. В фойе гостей встречала музыка в исполнении ансамбля «Сюрприз» под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Мартынюка.

Пенсионеров поздравил с праздником мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев и выразил им благодарность за их работу, профессиональный труд и фундамент, который они создали. Мэр также отметил, что национальные интересы и суверенитет будут под защитой, если общество уважительно относится к людям пожилого возраста.

«Что такое возраст? Это - цифры в паспорте, поэтому здесь сидят люди, молодые, энергичные, многие занимаются общественной работой, некоторые до сих пор работают. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Я от всей души хочу пожелать вам удачи, успехов, гармонии в душе, крепкого здоровья, активного долголетия, и пусть у вас всё будет замечательно!», — добавил Максим Кудрявцев города.

«Вы - поколение победителей. На вашу долю легла большая ноша: социально-экономические потрясения, послевоенные годы, разруха. Вы пережили перестройку, лихие 90. Вы пережили дефолт и не сломлены. Вы сильны духом, вы сильны верой», — сказал, поздравляя людей пенсионного возраста, исполняющий обязанности председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин.

К поздравлениям присоединился председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Яровой.

«В будущем году будет отмечаться 80-летие со дня Победы. И мы на будущий год будем подводить итоги 2 этапа «Эстафеты патриотизма поколений». Сегодня мы проводили областной фестиваль «Позиция. Энергия. Опыт», где показали, на что способны ветераны. Идет СВО, и каждый из ветеранов либо рублем, либо своими руками делает всё, чтобы наши ребята, на фронте одержали нашу победу. Мы будем стараться приблизить её», — добавил Александр Яровой.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Потапова отдельно поблагодарила ветеранские организации, которые помогают правительству города принимать правильные управленческие решения.

«Забота о пожилых людях, решение социальных проблем — это одни из приоритетных задач в работе мэрии. Мы как департамент по социальной политике будем и дальше развивать и усиливать работу. На сегодняшний день у нас очень широкий спектр мер социальной поддержки», — отметила Ольга Потапова.

Поздравление пенсионеров закончилось концертной программой с участием солистов НОВАТа, Новосибирской государственной филармонии, детского вокального ансамбля «Кашалот»и хореографического коллектива «Сибирь».

Пенсионеры, в свою очередь, выразили благодарность за пожелания и рассказали о своих впечатлениях от мероприятия. «Концерт очень хороший, и хотелось бы, чтобы дети побольше выступали на сцене, потому что это - наше будущее. Когда мы смотрим детские концерты, на душе делается светлее, добрее от того, что дети у нас тоже чем-то занимаются, они нас поздравляют, думают о старшем поколении», — поделилась своими мыслями Надежда Аникина, председатель первичной медико-оздоровительной комиссии города Новосибирска.

Декада пожилого человека — это период, когда общество уделяет особое внимание проблемам людей старшего возраста, чтит их и отдает дань уважения их заслугам и труду. Праздничные дни — с 1 по 10 октября. В это время в городе проходят концерты, фестивали, конкурсы и другие мероприятия для пожилых людей, Новосибирский зоопарк бесплатно распахивает свои двери для людей пенсионного возраста до 20-х чисел октября.

Автор текста: Злата Шагарова