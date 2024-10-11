Ремонт улицы Толмачевской в Новосибирске завершили в рекордно короткие сроки

В Ленинском районе в рекордно короткие сроки отремонтировали ул. Толмачевскую. На эти цели из бюджета города было выделено более 41 млн рублей. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил качество выполненных работ.

«Ул. Толмачевская – это внеплановый объект 2024 года, он очень важный, так как здесь интенсивное движение, а ситуация была критическая. Полотно дороги было изношено, что существенно тормозило движение автомобилей, а такжесуществовала угрозанарушения работы общественного транспорта. Мы приняли решение отремонтировать эту дорогу именно в этом году. На ремонт было направлено более 41 млн рублей, и в кратчайший срок, меньше месяца, дорогу отремонтировали», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

На ул. Толмачевской существовала угроза возникновения ДТП из-за плохих дорожных условий – сверхнормативная колейность, ямы на дороге. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести режим повышенной готовности на объекте.

Как отметил глава администрации Ленинского района города Новосибирска Александр Гриб, со стороны жителей поступало очень много жалоб. «Трафик здесь большой, это промышленная зона, а также по этой дороге проезжают люди из Новосибирского района, Толмачево и ЖК «Пригородный простор». Подрядной организацией «СтройСити» было приведено в нормативное состояние дорожное полотно и ликвидирована критическая ситуация», – рассказал Александр Гриб.

На участке дороги протяженностью 1,15 км заменили асфальтовое покрытие, укрепили обочины. К 4 октября все работы были завершены.

«В этом году мы отремонтировали почти 100 км дорог, это на 30 процентов больше, чем в прошлом. 14 объектов – по проекту БКД, на сегодня 12 уже сданы, оставшиеся два – в высокой степени готовности», – сказал мэр Кудрявцев.