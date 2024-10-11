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общество

Схема движения маршрута №9 временно изменена в Новосибирске

Фото: АиФ-Новосибирск

В Калининском районе Новосибирска ведется строительство ливневой канализации.

С 10 октября проезжая часть на улице Кочубея закрыта «до особого распоряжения».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы на участке выполняет «Горводоканал». В связи с перекрытием изменена схема движения маршрутного такси №9.

Временно транспорт будет следовать по улицам Краузе, Земнухова, Тюленина, а затем вернется на свою обычную трассу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под контролем МинЖКХ провели благоустройство территории после ремонта тепловых сетей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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