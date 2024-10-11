В Новосибирске под контролем МинЖКХ провели благоустройство территории после ремонта тепловых сетей

Выполнять комплексные работы по благоустройству мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях в регионе – приводить в порядок тротуары и проезды поручил Губернатор Андрей Травников. Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области контролирует ход восстановительных работ.

В городе Новосибирске находится наибольшее число таких объектов ремонта. Так например, работы по укладке асфальта и устройству газона выполнялись на ул. Бориса Богаткова, где завершилась замена большого участка магистральной теплосети 1977 года постройки.



Специалисты министерства ЖКХ и энергетики, а также представители Общественного совета при министерстве проконтролировали завершение благоустройства по ул. Бориса Богаткова после замены участка магистральной теплосети протяженностью 260 м. В прошлом году на улице Б. Богаткова также модернизировали участок теплосети протяжностью 640 метров. От данной тепломагистрали подключены 936 объектов, в том числе 528 многоквартирных домов. За последние 5 лет здесь произошло 5 дефектов с массовыми отключениями, что потребовало замены протяженных участков теплосети.



Работы по благоустройству ведутся и на других объектах. На сегодняшний день подрядчики Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) уже завершили благоустройство 5 участков после замены теплосетей: ул. Блюхера, Добролюбова, Фрунзе, Котовского (2 участка). На 13 участках в настоящее время ведутся работы по благоустройству. Всего, до наступления низких температур НТСК планирует выполнить благоустройство после работ по замене теплосетей на 31 участке. Еще на 17 участках будет выполнено зарытие технологических ям, устройство твердого покрытия, а асфальтирование и формирование газонов запланировано на весну следующего года.



Напомним, что замена и строительство новых теплосетей в Новосибирске в 2024 выполняется на 48 участках, общая протяженность новых коммуникаций составит 75 км.