Сразу два моста через р. Верх-Тула отремонтировали в Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Железобетонный мост разветвляется на две части. Правая часть моста протяженностью 47 п.м. была построена в 1963 году, а в 1998 году – левая часть протяженностью 50 п.м. После ежегодного обследования специалисты Территориального управления автомобильных дорог зафиксировали на обеих частях моста износ асфальтобетонного покрытия на проезжей части, подходах и разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций.



«Чтобы сообщение не прерывалось, решено было привести искусственное сооружение в нормативное состояние как можно скорее. Для этого были использованы инструменты национального проекта «Безопасные качественные дороги» – своевременно выделены средства и начаты работы, за счет чего объект был введен уже в текущем году», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Благодаря нацпроекту были проведены работы по усилению опор и пролетов, обустройству гидроизоляции, замене дорожной одежды и тротуаров. Сейчас все работы на объекте завершены, и специалисты строительного контроля проводят приемку работ. Реализация нацпроекта находится на контроле регионального минстранса.



Ордынское шоссе, на котором расположены отремонтированные мосты, входит в опорную сеть региона и является одним из важнейших направлений наряду с федеральными дорогами, ведущими в Омскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Оно связано с Казахстаном и проходит через 5 районов, обеспечивая подъезд к более чем 100 населённых пунктов. По нему проходит множество маршрутов, общественный и грузовой транспорт, оказывающие динамическую нагрузку на конструкции моста. В текущем году в рамках национального проекта БКД было отремонтировано 22,1 км дороги. В 2025 году в планах ремонта – 50,3 км трассы, что составляет около 12% от ее общей протяженности.



Всего национальный проект в текущем году позволил отремонтировать 91 объект общей протяженностью 251 км, а также 1,84 погонных метров мостов и путепроводов.



Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф