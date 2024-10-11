Суперлегкую бутылку из переработанного стекла представили вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву

На выставке экопромышленных парков в рамках Российского экологического форума новосибирское предприятие представило суперлегкую бутылку, которая весит всего 235 граммов и состоит более чем на треть из стеклобоя, а также экологический поддон из трудноперерабатываемых вторичных полимеров. Об этом СибФМ рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

ООО «Сибирское стекло» или «Сибстекло» (актив РАТМ Холдинга) указало в числе ключевых направлений реализации экологической повестки увеличение доли стеклоотходов в производстве тары, что, по их оценке, не только уменьшает нагрузку на экологию, но и снижает вес стеклоизделий, благодаря чему на заводе выпускают больше продукции, потребляя тот же объем сырья и энергии.

«Ответственные компании демонстрируют государственный подход к решению бизнес-задач: инициируют на территории присутствия инфраструктурные проекты с социальным эффектом, сокращают техногенное воздействие на окружающую среду и свой углеродный след в цепочках поставок, экономят невозобновляемые природные ресурсы, разрабатывают импортозамещающие решения в интересах целых отраслей, – комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. – Рационализация производства позволяет усовершенствовать технологические процессы и усилить конкурентоспособность предприятий, если они готовы к «зеленому» переходу, в том числе, видят в этом возможности для формирования точек роста циркулярной экономики».

Аналогичные тезисы «Сибирское стекло» выдвинуло также во время участия в работе форума технологического развития «Технопром-2024».

Экспозицию «Сибстекла» на РЭФ оценили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Напомним, что российский экологический форум проходит с 2021 года. Это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее главных игроков сферы обращения с ТКО. Организаторы РЭФ – ППК «Российский экологический оператор», Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Основными темами форума в 2024 году стали переход к экономике замкнутого цикла, расширенная ответственность производителей, новые механизмы регулирования и цифровизация отрасли, инвестиционные проекты и зеленое финансирование.