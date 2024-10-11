Террорист Мирзоев* из Новосибирска мечтает о свободе. Как сидят в СИЗО фигуранты теракта в «Крокусе»

По информации члена Совета при президенте РФ по правам человека Евы Меркачевой, обвиняемые в теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле», продолжают находиться в следственном изоляторе № 2 «Лефортово».

Меркачева сообщила, что условия содержания обвиняемых стандартные: они размещены в двухместных камерах по одному. Передачи и посылки им не поступают, а сами они выражают недовольство медицинским обслуживанием, сообщают федеральные издания.

Один из них даже устроил конфликт с сотрудником изолятора на религиозной почве, хотя ФСИН эту информацию опровергла. Меркачева отметила, что «Лефортово» считается одним из самых строгих и безопасных изоляторов, что снижает риск самосуда над обвиняемыми.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Сюзанна Кирильчук добавила, что к ним не поступало жалоб от обвиняемых на условия содержания или медицинское обслуживание.

Ход расследования теракта

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что исполнителей теракта искали среди таджикской диаспоры в России, а вербовщики находились в Афганистане. Они принадлежали к организации «Вилаят Хорасан»**, связанной с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»***.

Организаторы и соучастники теракта остаются на свободе за границей, что затрудняет расследование. Следственные органы продолжают устанавливать факты и личности, причастные к преступлению. Суд продлил срок следствия до 22 декабря.

По данным РИА Новости, обвиняемые начали давать показания друг на друга, и у следствия есть основания полагать, что они могут угрожать свидетелям. В документе указано, что каждый из обвиняемых может координировать свои действия с соучастниками и угрожать тем, кто дал против них показания.

В расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» появились новые важные сведения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, уроженец Таджикистана Исроил Исломов* и его два сына, Аминчон* и Диловар*, которые продали автомобиль Renault террористам, были осведомлены о готовящемся нападении. Эти данные подтверждаются показаниями свидетелей. Аналогичная информация также касается Алишера Касимова*, который предоставил им жилье.

В официальных документах указано: «Существуют основания для подозрения в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. к инкриминируемому деянию, что подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий, свидетельскими показаниями, а также материалами осмотров и обысков».

Также следствие предполагает, что в деле могут появиться новые фигуранты. В частности, один из обвиняемых, уроженец Таджикистана Мухаммад Шарипзода*, может попытаться скрыться от правоохранительных органов и установить связь с другими неустановленными соучастниками теракта.

В документах отмечается: «Шарипзода М. З. может уклоняться от следствия и суда, продолжать заниматься преступной деятельностью и уничтожать доказательства, сбор которых еще не завершен».

Тем не менее, сам Шарипзода частично признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Обвинения соучастникам теракта в «Крокусе»

Трем соучастникам теракта в «Крокусе» предъявлены новые обвинения в подготовке дополнительного нападения с использованием самодельной взрывчатки. Как сообщает ТАСС, следствие считает, что они планировали осуществить это преступление, что также повлекло за собой обвинение в незаконном изготовлении взрывных устройств, совершенном организованной группой.

Кроме того, в отношении четырех обвиняемых по делу о теракте возбуждено уголовное дело за участие в деятельности группировки «Вилаят Хорасан». По информации Sputnik Таджикистан, эти лица подозреваются в производстве самодельной взрывчатки и оружия. Против них также инициированы два дополнительных дела — о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ситуация с пострадавшими

В конце сентября 2024 года руководство «Крокуса» начала выплаты пострадавшим в результате теракта. Координацией сбора средств занимался Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. Всего поступило 341 заявка, и комиссия выделила 12 категорий пострадавших.

«Программа направлена на помощь детям-сиротам, родителям-пенсионерам погибших, а также людям с тяжелой инвалидностью, нуждающимся в медицинской помощи и реабилитации», — отметили в фонде.

Также сообщается, что за время работы программы удалось собрать 140,2 миллиона рублей от физических и юридических лиц. Эти средства были распределены между пострадавшими, подавшими заявки и предоставившими необходимые документы.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов добавил, что все пострадавшие, находившиеся в больницах с момента теракта, были выписаны.



Напомним, 22 сентября 2024 года исполнилось полгода с момента одного из самых жутких событий в современной России — теракта в Crocus City Hall, который унес жизни 145 человек и ранил более 500. Эти события стали настоящим шоком для всей страны.

*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**Террористическая организация, запрещена в РФ.