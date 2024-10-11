Центр электропроводной техники могут открыть в Новосибирской области

Столица Сибири станет центром инноваций в сфере электроприводной техники.

Как сообщили в пресс-службе аппарата полпреда в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, в новосибирском АО "Производственное объединение "Север" планируют открыть научный производственный центр электроприводной техники для решения задачи президента по обеспечению нужд армии. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

На заседании с участием вице-премьера РФ Виталия Савельева, гендиректор ПО "Север" презентовал новую линейку двигателей для беспилотников, которая, по его словам, превосходит зарубежные аналоги. После этого выступления полпред подчеркнул необходимость использовать опыт предприятия, его связи с сибирскими научными организациями и развитую инфраструктуру для создания центра.

Известно, что ПО "Север", основанное в 1955 году, занимается разработкой радиоэлектронной и прецизионно-механической продукции, включая оборонные заказы и производство для топливно-энергетического комплекса.

Напомним, что дрон-камикадзе из Новосибирской области прошел испытания в зоне спецоперации