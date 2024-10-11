В Маслянино Новосибирской области завершили работы по благоустройству «Гуляй-парка»

Новый парк расположился в поселке региона.

На въезде в поселок Маслянино Новосибирской области по улице Коммунистической завершили благоустройство общественного пространства «Гуляй-парка». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эксперты министерства ЖКХ и энергетики контролировали реализацию проекта по созданию «Гуляй-парка». Основной целью было улучшение въездной зоны в населенный пункт. В 2022 году завершились подготовительные работы: обустройство площадки, установка лестниц и архитектурной надписи «Маслянино».

К 2024 году была построена пешеходная дорожка протяженностью более 700 метров и две площадки — детская и спортивная, которые стали популярными среди молодежи и жителей соседних районов. Финансирование проекта составило 34,1 миллиона рублей.

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