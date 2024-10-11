В Маслянино по нацпроекту завершили благоустройство «Гуляй-парка» на въезде в поселок

В р.п. Маслянино Новосибирской области завершилось благоустройство общественного пространства «Гуляй-парка» – протяженного въезда в рабочий поселок по ул. Коммунистической, проект реализовывался в течение двух лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Работы по благоустройству общественного пространства «Гуляй-парка» проконтролировали специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона. Цель проекта заключалась в преображении протяженного въезда в рабочий поселок Маслянино по ул. Коммунистической.



В 2022 году были выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство площадки для подъезда, устройство лестничных спусков. Далее был установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением, которая «встречает» гостей поселка. В 2024 году вдоль ул. Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок – детской и спортивной. Площадки сейчас стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона. Финансирование проекта за весь период реализации составило 34,1 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.



Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф