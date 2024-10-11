82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
11 октября, 20:11
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 106.5
82.99% -1.1
сегодня
11 октября, 20:11
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 106.5
сегодня 18:20
общество

В Москве арестовали экс-замглавы Минэкономразвития НСО Муханову по делу новосибирского аквапарка

Фото: соцсети

Лефортовский суд Москвы 9 октября отправил под домашний арест бывшую заместителя главы Минэкономразвития Новосибирской области Наталию Муханову.

Она стала первым задержанным фигурантом дела, связанного с махинациями вокруг аквапарка в Новосибирске. Расследование ведется сотрудниками ФСБ.

По версии следствия, злоупотребления были связаны с насильственной сменой арендатора аквапарка, что позволило участникам схемы установить своего управленца. В результате через АСВ (Агентство страховых вкладов), которое получило аквапарк после банкротства предыдущего владельца, были занижены арендные платежи, а прибыль предположительно присваивалась. Ущерб оценивается в 200 млн рублей.

Наталия Муханова покинула государственную службу, чтобы занять пост руководителя аквапарка.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в