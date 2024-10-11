В Москве суд отправил под домашний арест бизнесмена из Новосибирска Тарана

Бизнесмена Тарана отправили под домашний арест.

Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора «Ратм-Холдинга» Эдуарда Тарана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Новосибирский бизнесмен проходит по статье о мошенничестве.

«В РАТМ Холдинге руководствуются принципом законности, работают исключительно в правовом поле и убеждены в непричастности Эдуарда Тарана к возможному совершению неправомерных действий. Все предприятия функционируют в штатном режиме, текущие события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами. Операционной деятельностью предприятий руководят высокопрофессиональные команды топ-менеджеров, контролирующие исполнение обязательств перед контрагентами – компании занимают устойчивые позиции в своих отраслях и рыночных нишах», — прокомментировали арест в РАТМ Холдинге.

Ранее Сиб.фм писал, что 11 октября в Москве был задержан 56-летний бизнесмен из Новосибирска Эдуард Таран. Он родился в Новосибирске в 1967 году. Является выпускником двух высших учебных заведений и имеет ученую степень кандидата экономических наук.

После службы в Вооруженных силах СССР он возглавил Фонд молодежной инициативы при «ПромСтальКонструкции». В 1992 году Таран основал компанию РАТМ («Региональная ассоциация топливных материалов»), которая занялась поставками угля для различных энергосистем, включая МВД России и РАО «ЕЭС». В кратчайшие сроки РАТМ зарекомендовала себя как один из ведущих угольных трейдеров в стране.