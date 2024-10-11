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общество

В Новосибирcкe засняли северное сияние

Фото: социальные сети Алексея Полякова

Разноцветное северное сияние снял в Новосибирской области астрофотограф.

На своей странице в социальных сетях астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска вновь поделился невероятными снимками разноцветного северного сияния.

Он уточнил, что в этот раз природное явление было намного сильней, чем в прошлый раз, однако облака помешали сделать снимок еще более ярче.

Несмотря на это, астрофотографу удалось передать краски разноцветного неба.

Ранее Алексей Поляков уже опубликовал снимки северного сияния, которое возникло в ночь с 7 на 8 октября 2024 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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