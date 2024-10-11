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общество

В Новосибирске 11 октября пройдет фестиваль воздушных змеев

Фото: Сиб.фм

Фестиваль воздушных змеев пройдет в столице Сибири.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что уже сегодня, 11 октября 2024 года, на набережной Новосибирского водохранилища пройдет II фестиваль воздушных змеев «Полет мечты!».

Все желающие могут подойти к 15:30 на улицу Новоморская, 12, чтобы понаблюдать за зрелищным фестивалем и поддержать конкурсантов. Также гостей ждут творческие мастер-классы, концертная программа и различные конкурсы.

Ранее Сиб.фм писал, что дрон-камикадзе из Новосибирской области прошел испытания в зоне спецоперации

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Валерия Митрохина
Журналист

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