В Новосибирске мебельная мошенница обманула клиентов на 400 тысяч рублей

Женщина получила условный срок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Кировский районный суд города рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении 12 преступлений, связанных с мошенничеством.

Было установлено, что сибирячка в период с 2021 по 2022 год с целью придания видимости законности своим действиям заключала с потерпевшими договоры на изготовление мебели. Затем она получала от них деньги в качестве предоплаты. После этого женщина не исполняла свои обязательства.

В результате был причинен имущественный ущерб 12 потерпевшим. Общая сумма составила более 400 тысяч рублей.

Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Исковые требования потерпевших были удовлетворены.

Напомним, что в Новосибирске неизвестный сбил 10-летнего ребенка и скрылся.