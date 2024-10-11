В Новосибирске осудили мужчину, который ударил сотрудника полиции

В Новосибирске местный житель осужден за применение насилия в отношении представителя власти.

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска были собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 50-летнему мужчине. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ за применение насилия в отношении полицейского при исполнении.

Инцидент произошел ночью 15 мая, когда сотрудники полиции прибыли в незаконно организованное игорное заведение для проведения проверочной закупки. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок. После предъявления полицейскими служебных удостоверений и неоднократных требований прекратить противоправные действия, злoумышленник нанес удар одному из сотрудников в шею, причинив телесные повреждения.

Суд приговорил осужденного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.