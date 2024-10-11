В Новосибирске проведут фестиваль беспилотных аппаратов

В Новосибирской области с 24 по 26 октября пройдет всероссийский фестиваль по беспилотным авиационным системам (БАС) «Дотянуться до неба».

Мероприятие состоится в рамках форума «Ученая Сибирь» и пройдет в экспоцентре. Ожидается, что участие в фестивале примут более 3 тысяч человек, в том числе дети и подростки.

Фестиваль разделен на три направления: «Мечта», «Технологии» и «Общество». На треке «Мечта» участники примут участие в настольных играх, форсайтах и встречах с писателями-фантастами, где смогут создавать сценарии будущего использования беспилотников. В творческой секции будут организованы мастер-классы, семинары, лекции и выставки. В секции «Общество» участникам расскажут о задачах применения БАС и общественных инициативах.

Организацию мероприятия курирует Министерство образования Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обсудили вопросы реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО.