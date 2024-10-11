В Новосибирске разъяренная девушка разгромила битой автомобиль

Жительница Новосибирска от злости разбила автомобиль своего возлюбленного.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали видеозапись, на которой девушка среди ночи била битой окна синей Восьмерки.

Уточняется, что девушке изменили и таким образом она решила отомстить своему возлюбленному.

Однако подобное поведение не понравилось подписчикам и они высказались в комментариях по этому поводу, написав, что нельзя портить чужое имущество. Некоторые написали, что за такие действия можно понести уголовную ответственность, что и оказалось правдой, так как в отдел полиции уже поступило заявление о порче имущества.

Напомним, что суд вынес приговор по делу о сходе груженых вагонов в Новосибирской области