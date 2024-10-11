В Новосибирске сделают капитальный ремонт в 112-летней школе

На сайте госзакупок опубликован тендер на капитальный ремонт 112-летней школы, расположенной по адресу улица Якушева, 21.

Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия региона готов выделить 3 млн рублей за разработку рабочей документации для ремонта здания 1912 года постройки.

Согласно опубликованной информации, заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 14 октября, а сдать готовый пакет документов исполнитель должен до 15 ноября 2024 года. Историческое здание является примером городской застройки Ново-Николаевска начала XX века, выполнено в стиле рационалистического модерна. Это одно из 12 учебных заведений, построенных в 1911–1912 годах по проектам архитектора Андрея Крячкова.

Отмечается, что двухэтажная кирпичная часть здания признана объектом культурного наследия. Однако пристройки 1978 года к охраняемым объектам не относятся.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на выходных ожидается сильное похолодание.