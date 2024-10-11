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общество

В Новосибирске взлетели цены на такси свыше 1000 рублей 11 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске повысились цены на такси.

В Новосибирске в пятницу, 11 октября, резко взлетели цены на такси. На это обратил внимание корреспондент редакции Сиб.фм.

Так, например, от улицы Мясниковой 6/1 до ТРК «Галерея» по тарифу «Детский» проезд стоит 1148 рублей. А проезд до от того же адреса до Кавалерийской 2 по тарифу «Эконом» поездка обойдется в 920 рублей.

Фото В Новосибирске взлетели цены на такси свыше 1000 рублей 11 октября 2

Фото В Новосибирске взлетели цены на такси свыше 1000 рублей 11 октября 3

С чем связано такое повышение цен — неизвестно. Однако, стоит отметить, что ситуация по пробкам в Новосибирске сейчас достигает 7 баллов. С этим может быть и связан такой рост цен на такси.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области засыпало трассу снегом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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