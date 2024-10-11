В Новосибирске заключенным пытались передать телефоны в тонометре

Спрятанные телефоны в тонометре пытались передать в СИЗО в Новосибирске.
По данным пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области, в СИЗО №1 пытались передать запрещенные предметы с помощью тонометра.
В результате досмотра медицинской передачи сотрудники ведомства нашли шесть мобильных телефонов, десять сим-карт и зарядные устройства, которые были спрятаны в корпусе тонометра.
Правоохранительные органы напомнили, что подобные попытки передачи запрещенных предметов влечет за собой юридическую ответственность.
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