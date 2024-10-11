В Новосибирской области стартовала масштабная проверка цифровых компетенций

Старт проекту дан 10 октября в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. В мероприятии принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, который поприветствовал участников и сам прошел тестирование.

«В условиях стремительного развития технологий каждому из нас очень важно обладать цифровыми компетенциями и регулярно их повышать. Цифровая гигиена, как и обычная, как мытьё рук – должна быть отработана до автоматизма. Со стороны государства уделяется большое внимание просвещению в области информационной безопасности. Кибербезопасность, борьба с мошенниками, фишинговыми сайтами, утечками данных – приоритеты нового национального проекта «Экономика данных». Повышение цифровой грамотности – один из приоритетов и Правительства Новосибирской области. По поручению Губернатора Андрея Александровича Травникова регион усилил профилактическую работу, информирование населения, направленное на борьбу с кибермошенниками. Чем больше будет информации по этой теме, тем лучше. Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, еженедельный ущерб от их деятельности в регионе приближается к ста миллионам рублей», – подчеркнул Сергей Цукарь.



Тестирование включает вопросы в сферах цифрового потребления, цифровых компетенций, цифровой безопасности, цифровых технологий, финансовой киберграмотности. Задания диктанта разработаны с учетом разных возрастных категорий – для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Акция дает возможность узнать свой уровень цифровых компетенций и пройти работу над ошибками, а также сформировать личную стратегию развития недостающих знаний и навыков. На основе результатов тестирования будет определен Индекс цифровой грамотности населения России.



11 октября акция пройдет при участии минцифры Новосибирской области на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий, 14 октября – в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники. Пройти тестирование можно онлайн на платформе ЦифровойДиктант.рф до 28 октября.

Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф.