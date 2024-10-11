Жители Новосибирска активно обсуждают идею налога на бездетность

В Государственной думе РФ обсуждается инициатива увеличения налога для бездетных граждан в возрасте 25-50 лет.

Предложение поднять ставку выше 13% вызвало активные споры, в том числе в Новосибирске.

Глава Союза отцов Новосибирска Сергей Майоров выразил поддержку данной инициативе в социальных сетях, что спровоцировало множество комментариев от местных жителей. Многие новосибирцы отметили, что такой налог не решит демографическую проблему и не учитывает женщин, не имеющих возможности иметь детей по медицинским показаниям.

Директор Московского финансово-экономического института Алексей Зубец предложил установить налог в размере 30-40 тысяч рублей на семью, включая тех, кто не может иметь детей по здоровью. Это заявление вызвало бурное обсуждение в новосибирских телеграм-каналах, где жители города высказывались о готовности заводить детей при условии доступного жилья и достойных зарплат.

Некоторые также подчеркнули важность воспитания детей, а не их количества ради выгоды. Споры вокруг налога на бездетность охватили всю страну. В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о рождении детей является личным правом женщины, и общество не должно реагировать на непродуманные инициативы.