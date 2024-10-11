Жителям Новосибирска рассказали, что нельзя делать в Харитонов день 11 октября

11 октября в Церкви вспоминают Харитона Исповедника, известного за верность христианству.

В народном календаре этот день называется Харитонов день или Катальщик. В этот день совершается Собор преподобных отцов Киево-Печорских и чтится память других святых, включая преподобных Кирилла и Марию Радонежских. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Харитон Исповедник, которому удалось избежать мученической казни, считается исповедником и почитается за свои страдания за христианство.

С 11 октября женщины традиционно начинают заниматься рукоделием, так как все работы в огороде и на поле завершены. Часто такие занятия сопровождались посиделками и гуляньями, на которые приглашались молодые люди. Многие использовали этот период для заключения осенних свадеб.

Согласно народным приметам, 11 октября не рекомендуется выходить на улицу без надобности, чтобы избежать неприятностей. Также в этот день не принято выходить замуж, так как это может негативно сказаться на семейной жизни. Уборка в доме и сбор ягод в лесу в этот день считались плохими знаками, так как верили, что это может привести к финансовым трудностям и проблемам со здоровьем.