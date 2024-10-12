18-летняя девушка из Новосибирска поехала на СВО после окончания школы

Юная сибирячка пошла в штурмовики на СВО и получила позывной «Танк».

Юная жительница села Новошилово, Дарья Ш., после окончания школы приняла решение участвовать в специальной военной операции. В начале этого года она отметила свое 18-летие и завершила обучение в 11 классе Ново-Шиловской школы №82. Об этом сообщается в группе «Краснозёрская Новь» во «ВКонтакте».

Учитель географии Наталья Жукова вспоминает Дарью как добрую и отзывчивую ученицу, активно участвовавшую в школьных мероприятиях и занимавшуюся конным спортом. По словам педагога, девушка была отличницей и состояла в юнармейском отряде «Армата».

В поисках своего призвания Дарья решила связать жизнь с военным делом. Она прошла годичное обучение в военно-спортивном центре «Альфа», а затем работала в Шиловском гарнизоне. 1 сентября 2024 года девушка заключила контракт и отправилась на специальную военную операцию, где сейчас служит в штурмовой роте.

«Гордимся нашей землячкой! Ждем ее домой живой и невредимой», — делятся в администрации Новосибирского района.

Известно, что Дарья получила позывной «Танк».

Ранее сообщалось, что девушка из Новосибирска поехала на СВО в тайне от родителей вместо сдачи ЕГЭ.