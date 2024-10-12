Эпатажный певец из Новосибирска Шура получает пенсию 7000 рублей

Знаменитый певец из Новосибирска рассказал своей пенсии. Он заявил, что не рассчитывает на госвыплаты.

Шура получает пенсию 7000 рублей. Эти деньги приходят ему от Пенсионного фонда из-за инвалидности. Певец говорит, что тратит горазд больше, поэтому не рассчитывает на государственную поддержку.

Артист активно гастролирует – это его основной заработок. А также принимает участие в рекламных компаниях.

«В день трачу примерно тысяч 10. Сильно не транжирю. Так – поесть в ресторане, съездить куда-то на такси», — говорит артист.

Ранее Шура заявлял, что друзья подарили ему на день рождение гроб.