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вчера 22:30
общество

Эпатажный певец из Новосибирска Шура получает пенсию 7000 рублей

Фото: соцсети Шуры

Знаменитый певец из Новосибирска рассказал своей пенсии. Он заявил, что не рассчитывает на госвыплаты.

Шура получает пенсию 7000 рублей. Эти деньги приходят ему от Пенсионного фонда из-за инвалидности. Певец говорит, что тратит горазд больше, поэтому не рассчитывает на государственную поддержку.

Артист активно гастролирует – это его основной заработок. А также принимает участие в рекламных компаниях.

«В день трачу примерно тысяч 10. Сильно не транжирю. Так – поесть в ресторане, съездить куда-то на такси», — говорит артист.

Ранее Шура заявлял, что друзья подарили ему на день рождение гроб.

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Александр Борисов
журналист

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