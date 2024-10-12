Глава Гидрометцентра России Вильфанд озвучил погоду на зиму в Новосибирске

Температура воздуха зимой в Новосибирске будет выше нормы.

Глава Гидрометцентра России рассказал, какая погода будет в Новосибирске этой зимой. По мнению Романа Вильфанда, температура воздуха будет в пределах нормы, аномалий не ожидается. Ожидается обильный снегопад с порывами ветра.

«Температура воздуха в Новосибирске будет выше нормы. Морозы ожидаются лишь в конце декабря и в начале февраля – тоже в пределах нормы до -35 градусов», — прокомментировал главный синоптик страны.

В Новосибирске из-за штормового ветра 12 октября повалило деревья и сорвало провода. До 14 октября в регионе действует режим повышенной готовности.