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общество

Глава Гидрометцентра России Вильфанд озвучил погоду на зиму в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Температура воздуха зимой в Новосибирске будет выше нормы.

Глава Гидрометцентра России рассказал, какая погода будет в Новосибирске этой зимой. По мнению Романа Вильфанда, температура воздуха будет в пределах нормы, аномалий не ожидается. Ожидается обильный снегопад с порывами ветра.

«Температура воздуха в Новосибирске будет выше нормы. Морозы ожидаются лишь в конце декабря и в начале февраля – тоже в пределах нормы до -35 градусов», — прокомментировал главный синоптик страны.

В Новосибирске из-за штормового ветра 12 октября повалило деревья и сорвало провода. До 14 октября в регионе действует режим повышенной готовности.

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Александр Борисов
журналист

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