В Новосибирске энергетики ввели режим повышенной готовности из-за погодных условий

С 12 по 14 октября в Новосибирской области будет действовать режим повышенной готовности.

АО «РЭС» будет работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра. Этот режим действует с 12 по 14 октября в регионе.

К аварийному восстановлению электроэнергии готовы 216 бригад, 630 энергетиков и 163 единиц техники. В случае необходимости, подготовлено 11 передвижных генераторов на 2,72 МВт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Дзержинском и Первомайском районах Новосибирска около 500 домов остались без света из-за обрыва проводов.