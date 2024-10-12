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12 октября, 20:58
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сегодня 18:58
общество

В Новосибирске энергетики ввели режим повышенной готовности из-за погодных условий

Фото АО «РЭС»

С 12 по 14 октября в Новосибирской области будет действовать режим повышенной готовности.

АО «РЭС» будет работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра. Этот режим действует с 12 по 14 октября в регионе.

К аварийному восстановлению электроэнергии готовы 216 бригад, 630 энергетиков и 163 единиц техники. В случае необходимости, подготовлено 11 передвижных генераторов на 2,72 МВт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Дзержинском и Первомайском районах Новосибирска около 500 домов остались без света из-за обрыва проводов.

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Александр Борисов
журналист

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